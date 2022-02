Já nasceu segundo filho de Kylie Jenner e Travis Scott

Nasceu no passado dia 2 de fevereiro o segundo filho de Kylie Jenner e do rapper Travis Scott.

A notícia foi partilhada pela própria empresária no domingo, dia 6 de fevereiro, nas redes sociais.

A acompanhar uma fotografia em que se via a mão do recém nascido, Kylie escreveu a legenda "2/2/22", dando então conta que esta seria a data do seu nascimento.

O nome do menino ainda não foi revelado.

Recorde-se que Kylie e Travis já têm uma filha em comum: Stormi Webster, de quatro anos.