Ciclone "Batsirai" faz 10 mortos em Madagáscar

Um ciclone matou pelo menos 10 pessoas no sudeste de Madagáscar, o segundo a atingir a ilha do Oceano Índico em apenas duas semanas, provocando inundações, derrubando edifícios e cortando energia.

Uma das cidades mais atingidas foi Nosy Varika, na costa leste, onde quase 95% dos edifícios foram destruídos. O ciclone varreu o interior do país no sábado passado, atingindo a costa oriental com fortes chuvas e ventos. Os danos da tempestade agravaram a destruição causada pelo ciclone Ana, que também atingiu a ilha e matou 55 pessoas.

A rádio estatal disse que algumas pessoas morreram quando a sua casa ruiu na cidade de Ambalavao, cerca de 460 km a sul da capital, Antananarivo. "Vimos apenas desolação: árvores arrancadas, postes eléctricos caídos, telhados arrancados pelo vento, a cidade completamente debaixo de água", disse Nirina Rahaingosoa, uma residente de Fianarantsoa, 420 km a sul de Antananarivo, à agência Reuters.

Willy Raharijaona, conselheiro técnico do vice-presidente do Senado de Madagáscar, disse que algumas partes do sudeste tinham sido isoladas das áreas circundantes por inundações. "É como se tivéssemos acabado de ser bombardeados. A cidade de Nosy Varika está quase 95% destruída", disse. "As casas viram os seus telhados arrancados pelo vento. As cabanas de madeira foram, na sua maioria, destruídas".