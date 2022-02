Homem baleado no bairro de Francos

Quando as autoridades chegaram ao local, a vítima estava a ser assistida pelo INEM.





Um homem foi baleado no domingo à tarde no bairro de Francos, no Porto, e foi de seguida transportado para o Hospital de Santo António. O caso acabou por ser entregue à Polícia Judiciária por se tratar de um crime que envolve arma de fogo.

Já sobre o agressor, a PSP indica que já "há dados de identificação” sobre o mesmo, sem adiantar mais pormenores. O alerta foi dado pelas 16h20. Quando as autoridades chegaram ao local, a vítima estava a ser assistida pelo INEM.