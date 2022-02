Casos ativos por covid-19 diminuem pelo terceiro dia consecutivo. Incidência desce e RT fica abaixo de 1

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 17.019 novos casos de covid-19 e 36 mortes associadas à doença. O número de novos casos caiu quase para metade em comparação com os dados de domingo - 31.431 -, no entanto, é preciso ter em conta que estes valores poderão ser menos elevados por terem sido diagnosticados durante o fim de semana, quando a frequência de testes è menor do que durante a semana. Assim sendo, estes dados, presentes no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira, elevam para 2.932.990 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 20.258 as vítimas mortais.

O Norte voltou a reportar o maior número de novos casos – 7.608. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 4.326, o Centro com 2.269, o Algarve com 770 e o Alentejo com 564. Nos Açores, há 1.077 novas infeções e na Madeira mais 405.

Dos 36 óbitos reportados, 11 ocorreram no Norte e também em Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Centro, quatro no Alentejo. O Algarve e as duas regiões autónomas da Madeira e dos Açores não reportaram qualquer vítimas mortal por covid-19.

O número de internamentos aumentou novamente e há agora 2.560 doentes covid nos hospitais portugueses, mais 49 do que no último balanço. Destes, 178 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) – menos 2 do que no boletim de ontem.

Por outro lado, mais 37.646 pessoas recuperaram do vírus nas últimas 24 horas, elevando para 2.304.585 o total de recuperados no país desde o início da pandemia.

Há agora 608.147 casos ativos no país, menos 20.663 do que ontem. De notar que este é o terceiro dia consecutivo que o número de casos ativos decresce. As autoridades de saúde têm neste momento 665.534 contactos em vigilância.

A matriz de risco foi atualizada hoje e revela que a incidência diminiui pela primeira vez desde 13 de outubro, enquanto o índice de transmissibilidade (RT) continua a baixar, estando agora abaixo de 1. A incidência nacional é agora de 6901,0 caos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Quando considerado apenas o território continental a incidência aumenta para 6953,7 casos de infeção. Em ambos os níveis, a incidência é agora inferior a 7 mil, tal como se verificava na passada sexta-feira. Já o RT passou de 1.05 para 0.97 a nível nacional e em Portugal continental.

