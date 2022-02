Rainha prepara grande festa para aniversário de William

Apesar de este ano o foco da família real britânica ser a Rainha Isabel II e o Jubileu de Platina que marca os seus 70 anos de trono, está-se a aproximar outra data importante que a matriarca pretende enaltecer.

O príncipe William celebrará os seus 40 anos no dia 21 de junho e, de acordo com aquilo que o especialista Chris Andersen revelou à Us Weelky, "a rainha tem grandes planos para" o neto: "Haverá grandes festas novamente, se o Covid permitir que as coisas aconteçam".

Resta é saber se o irmão mais novo, o príncipe Harry, e a mulher, Meghan Markle, estarão presentes na celebração do seu aniversário.