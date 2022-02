Portugal tem a 8.ª gasolina 95 simples mais cara da UE

Já no caso do gasóleo, com um preço médio de 1,520 euros por litro, “o PMV nacional situou-se acima dos valores médios da UE 27.





Portugal vendeu gasolina 95 simples ao preço médio de 1,669 euros por litro no quarto trimestre de 2021, o oitavo valor mais caro entre os Estados-membros da União Europeia (UE), divulgou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

“Os PMV [preços médios de venda] nacionais são mais altos do que a média UE 27, situando-se na 8.ª posição dos países com preços mais altos”, diz o regulador. E lembra que a “carga fiscal aplicada em Portugal (57%) justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica”.

Já no caso do gasóleo, com um preço médio de 1,520 euros por litro, “o PMV nacional situou-se acima dos valores médios da UE 27, atribuindo a Portugal o 10.º lugar dos preços mais altos. Sem impostos, os preços sobem nove posições no ranking UE 27”.

E acrescenta: “O peso fiscal em Portugal justificou a prática de preços de 25 cêntimos por litro mais altos do que em Espanha. Sem impostos, os preços médios nacionais são 1,3 cêntimos por litro inferiores aos do país vizinho”, salientou, o regulador.