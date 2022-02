Cantora francesa Barbara Pravi estreia-se em Portugal este ano

A estrela da Eurovisão viajará até Portugal em abril e dará dois concertos, um em Lisboa, no dia 25 de Abril, e o outro no Porto no dia seguinte.





A cantora francesa Barbara Pravi, que fez sucesso na Eurovisão, mas que já era conhecida por alguns, pelas suas participações em palestras - Tad Talks - vai estrear-se em Portugal já em abril, não fosse a sua música mais conhecida apelidada de ‘Voilà’, que fala precisamente da liberdade de sermos quem e o que quisermos e que também dá nome ao seu álbum.

A estrela da competição internacional vai apresentar precisamente o álbum 'Voilà' nos dias 25 de abril no Teatro Tivoli, em Lisboa, e 26 de abril na Casa da Música, no Porto.

Além disso, a vice-campeã do festival Eurovisão 2021, que tem raízes sérvias e iranianas, mostrará ainda, nos concertos, as parcerias com os artistas Yannick Noah ou Jaden Smith. A acompanhá-la estarão os artistas Agnès Imbault, no piano, e Mathilde Sternat, no violoncelo.

Barbara Pravi disputou o primeiro lugar na final da Eurovisão com Måneskin (Itália) e Gjon's Tears (Suíça). A estrela que representava França ficou em segundo lugar, tendo os italianos conquistado a vitória.