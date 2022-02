OE. Bruxelas espera que Governo tome posse para receber plano

A Comissão Europeia aguarda que o novo Governo português resultante das eleições legislativas seja formado e entre em funções para receber de novo o plano de Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022). O vice-presidente executivo da Comissão, Valdis Dombrovskis, garantiu que ainda não foi adotada por uma opinião sobre o projeto de plano orçamental de Portugal, uma vez que foi rejeitado pelo Parlamento e que o futuro Executivo “foi convidado a voltar a submeter o plano assim que assumir funções”.

Dombrovskis recorda o chumbo do Orçamento, em 27 de outubro do ano passado, o que levou à dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições legislativas antecipadas.

António Costa já revelou que conta apresentar ao Presidente da República os nomes para o seu futuro Governo entre os próximos dias 22 e 23, prevendo-se que o seu novo Executivo seja empossado entre 23 e 24 deste mês. Até lá, continua em vigor o regime transitório de execução orçamental, que funcionará até à entrada em vigor do novo Orçamento, cujo plano deverá receber ainda o parecer favorável da Comissão Europeia.

Recorde-se que, o regime transitório de execução orçamental verifica-se, entre outras situações, quando há “a rejeição da proposta de lei do Orçamento do Estado”, como sucedeu em 27 de outubro, sendo este o regime que enquadra a gestão orçamental mensal através de duodécimos, que entrou em vigor no início de 2022, limitando a despesa mensal ao total de 2021 dividido por 12. Deste regime, de acordo com a lei, estão excluídas as “despesas referentes a prestações sociais devidas a beneficiários do sistema de Segurança Social e das despesas com aplicações financeiras.

O que esperar?

João César das Neves, João Ferreira do Amaral, António Bagão Félix e Eugénio Rosa revelaram ao Nascer do SOL falaram sobre o próximo Orçamento do Estado, mas apesar das opiniões se dividirem a maioria dá cartão vermelho às linhas que deverão ser apresentadas.

César das Neves lembra que, na campanha, o primeiro-ministro disse que iria reapresentar o Orçamento do Estado (OE) chumbado em outubro, o que no seu entender, representa “um erro”. E justificou: “Estes meses mudaram significativamente o cenário macroeconómico e, por isso, uma boa gestão implicaria uma revisão das metas e medidas do OE, mesmo se o essencial não mudasse. Isso acontecerá certamente (sobretudo se mudar de ministro das Finanças) pois as promessas de campanha são sempre mutáveis”.

Já João Ferreira do Amaral acredita que a proposta do Orçamento do Estado do próximo Governo será “provavelmente” uma atualização da proposta que foi chumbada. Mas, entende que, se assim for, “faz sentido” por considerar que a proposta chumbada “era boa”.

Opinião contrária tem António Bagão Félix ao defender que não espera grandes surpresas em relação ao Orçamento do Estado que irá ser apresentado, lembrando que a “resposta foi dada por António Costa, ou seja, o mesmo que foi apresentado e chumbado no anterior quadro parlamentar”. E para o economista não há dúvidas: O novo Executivo ao ter a maioria de deputados não irá “ficar ‘refém’ de propostas de retalho dos partidos à sua esquerda e de devaneios proibicionistas do PAN”, e como tal, defende que “tem a obrigação de fazer mais e melhor”. Mas admite que, por ser um Governo de maioria, “o entusiasmo da vitória eleitoral poderá levar o Executivo e a maioria a não aproveitarem o primeiro ano para reformar verdadeiramente o que é necessário”.

Eugénio Rosa também não concorda com a proposta que foi chumbada por considerar que “não responde aos principais problemas do país”.