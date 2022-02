Benfica regressa às vitórias ao vencer Tondela por 3-1

Depois da derrota na Luz contra o Gil Vicente, o Benfica está de volta às vitórias depois de ganhar, esta segunda-feira, o Tondela por 3-1, no Estádio João Cardoso.

Com o regresso de Rafa e Darwin ao onze inicial, a equipa de Nélson Veríssimo podia ter ficado em desvantagem no marcador, quando, aos 21', o VAR anulou o golo de Boselli. Como resposta, Everton inaugurou as contas, ao rematar o esférico para dentro da baliza de Trigueira, aos 23'. Antes de seguir para intervalo, Darwin voltou a mostrar as suas competências com um golo de categoria, aos 34'.

Na segunda parte do encontro, chegou a vez do avançado Gonçalo Ramos de marcar pelas 'águias', aos 53'. Passados doze minutos, o Tondela ficou reduzido a dez jogadores no seu relvado, depois do defesa Neto Borges ver o segundo amarelo na partida.

Mas no final do tempo regulamentar, aos 88', o defesa Eduardo Quaresma estreou-se a marcar pelos tondelenses e também na Primeira Liga de futebol profissional.

Posto isto, o Benfica mantém-se no terceiro lugar, com 47 pontos, estando a seis pontos de diferença do Sporting e a 12 do líder do campeonato FC Porto. Já o Tondela posiciona-se no 13.º lugar da tabela, ao somar 20 pontos.