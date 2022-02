Vodafone com falhas na rede móvel e internet. Operadora já a tentar solucionar problema

As reclamações estão a chegar de vários locais de Portugal continental. Pelas 22h18, no site Downdetector, caíam queixas vindas de Lisboa, Amadora, Coimbra, Braga, Porto, Maia, Rio Tinto, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia.





Foram notificadas, nesta noite de segunda-feira, várias falhas com o serviço da rede Vodafone. De acordo com o site Downdetector, que reporta as falhas em serviços e plataformas digitais, mais de metade dos utilizadores queixa-se de falha geral do serviço, enquanto 24% está sem sinal de rede móvel e 23% sem acesso à internet móvel.

As reclamações estão a chegar de vários locais de Portugal continental. Pelas 22h18, caíam queixas vindas de Lisboa, Amadora, Coimbra, Braga, Porto, Maia, Rio Tinto, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia.

Os utilizadores da Vodafone estão a recorrer às redes sociais para reportar os problemas da rede, uma vez que não conseguem fazer nem receber chamadas telefónicas e não têm rede de internet móvel e fixa.

A operadora já respondeu e confirmou que há um problema que foi identificado e que estará a ser resolvido da forma "tão breve quanto possível", escreveu na rede social Twitter.

Olá @soraiaferr22, a situação encontra-se já identificada e será resolvida pela área técnica o tão breve quanto possível. Agradecemos a compreensão e lamentamos os incómodos causados. Obrigada — Vodafone Portugal (@VodafonePT) February 7, 2022