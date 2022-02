GNR desmantela rede de jogo ilegal num armazém em Marco de Canaveses

A Guarda Nacional Republica (GNR) do Porto, com apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Amarante, desmantelou, no sábado, uma rede de jogo ilegal que operava num armazém, em Marco de Canaveses. Sete homens foram constituídos arguidos por jogo ilegal, sendo que um dos quais foi ainda detido por posse de arma proibida.

De acordo com um comunicado dos militares divulgado hoje, a prática e exploração do jogo ilegal já decorre há cerca de dois meses. Através de três mandados de busca, uma domiciliária, uma em armazém e outra em veículo, a GNR conseguiu apreender duas máquinas de jogo ilegal, 385 euros em numerário, um telemóvel, uma mesa de poker, diversas fichas, cartas e outros materiais, e ainda uma soqueira.

"Foram constituídos arguidos sete homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos, por jogo ilegal, sendo que um desses homens, de 20 anos, foi também detido por posse de arma proibida", detalha ainda a força de segurança.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.

Na mesma nota, a GNR sublinha que "a dependência no jogo é reconhecido como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador, pois é comum que aqueles que sofrem desta perturbação ponham em risco o seu trabalho, contraiam grandes dívidas, acabando por inviabilizar a sua interação com a sociedade e adotem um comportamento autodestrutivo. É por este motivo, fundamental, uma fiscalização contínua e presente neste âmbito, de forma a sinalizar as pessoas com esta dependência, e punir quem utiliza e explora, de forma descontrolada e dissimulada, este tipo de equipamentos ou promove jogos de fortuna ou azar".