Rio ganhador

Embora correndo o risco de me tornar repetitivo, considero tão errado o PSD substituir Rui Rio na sua liderança, como me parece errada a perspectiva de apostarem num perdedor nato como Rangel (não só não conseguiu vencer Rio nas eleições internas, apesar de todos os apoios que teve, como nem sequer se distinguiu no PE, onde o principal deputado europeu do PSD não é ele, apesar de continuar cabeça de lista). De resto, Rangel até me parece com as suas enormes deficiências, próximo da linha política de Rio.

Já Rui Rio é um vencedor nato. Até conseguiu vencer as autárquicas do Porto, contra o FCP no seu melhor.

Nas últimas legislativas, ele teve o papel ingrato de falar mais para o Centro, onde se ganham as eleições. Mas talvez tenha sido demasiado condescendente com os partidos à sua direita.

E lá está a fazer o seu caminho vagaroso, que o PSD deve agradecer.