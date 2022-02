Alec Baldwin conta que carro do motorista foi roubado

As coisas não têm, de todo, estado a correr bem para Alec Baldwin. O ator contou agora através do seu Instagram que o carro do seu motorista foi roubado quando desembarcou no Reino Unido para um novo filme.

Num vídeo que partilhou no Instagram, Baldwin disse que o episódio aconteceu quando chegaram ao país para filmar algumas cenas naquele que é o primeiro projeto após a morte de Halyna Hutchins, mas não começou da melhor maneira.

O ator explica que chegou num "voo noturno" mas que, quando chegou ao aeroporto e estava a dirigir-se para o carro que o ia levar para local de filmagens, o motorista disse: "Vou ao estacionamento e volto já".

"Ele foi e não o vi nos próximos 20 minutos", referiu, acrescentando que, na altura, fez uma chamada para saber que se estava a passar, tendo sido aí que lhe contaram que o carro tinha sido roubado.

Entretanto o motorista apareceu e confirmou a história. "De qualquer forma, espero que o seu carro já tenha aparecido", acrescentou.