Problemas na Vodafone afetam Bombeiros

O comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins, disse esta terça-feira à agência Lusa que desde segunda-feira que a corporação está sem comunicações, nomeadamente no que toca ao número habitual do quartel, consequência do ciberataque a que a Vodafone foi sujeita.

O comandante considera que "o maior problema" é a emergência médica, mas, "desde as 21:00 de segunda-feira que, por indicações nacionais, ficou estabelecido que estas comunicações são feitas através da rede do estado para as situações de emergência e segurança, o Siresp".

Em caso de emergência, as pessoas devem ligar o 112 e são encaminhadas para os chamados CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica.

Este é o processo habitual, contudo, os problemas na operadora vieram impedir que o CODU acionasse os corpos de bombeiros diretamente por telefone.

Para outros casos que não sejam emergências médicas, os bombeiros de Bragança disponibilizaram à população através das suas redes sociais o número alternativo do quartel: 932968693.

A rede Siresp, segundo disse, permite também o contacto através de canais internos entre as diversas corporações, nomeadamente ao nível distrital.