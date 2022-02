Pete Davidson refere-se pela primeira vez a Kim Kardashian como sua namorada

O humorista Pete Davindson referiu-se pela primeira vez a Kim Kardashian como sua "namorada", esta segunda-feira.

Quando questionado sobre se o aumento da fama levou a que passasse a ter um estilo de vida mais "divertido", Davidson respondeu que a maioria dos seus dias consiste em ir ao set de gravações ou em estar com os amigos ou com a namorada.

"Se não estou a trabalhar, acabo por estar com os meus amigos ou ficar com a minha namorada em casa. Por isso, não faço muito" disse o humorista no 'People (The TV Show!)'.

A empresária de 41 anos e a estrela do 'Saturday Night Live' (SNL), de 28, começaram a gerar rumores de que poderiam estar a viver um romance depois de a Kardashian ter apresentado o SNL em outubro e os dois terem inclusivamente partilhado um beijo. Algumas semanas depois, o casal foi visto em público de mãos dadas.

Desde aí que o romance tem sido aproveitado ao máximo. Já viajaram até às Bahamas, tiveram uma festa de pijama com a mãe de Kim, Kris Jenner, e mais recentemente tiveram um encontro num "escape room" com Khloé Kardashian.

"A Khloé adora o Pete e está super feliz de ver o quão feliz ele deixa a irmã", disse uma fonte ao Page Six, acrescentando outra fonte que Khloé "adora" ver os dois juntos e que se dá bastante bem com ele.

Já o E!News reporta que toda a família é fã de Pete e gostariam de passar as férias com ele.

Recrde-se que Kim Kardashian assinou o divórcio com Kanye West em fevereiro no ano passado mas que o mesmo ainda não foi oficializado. A influencer e o rapper, que atualmente namora com a atriz Julia Fox, têm quatro filhos: North, de 8 anos, Saint, de 6, Chicago, de 4, e Psalm, de 2.