É oficial: Pizzi emprestado pelo Benfica ao Basaksehir

Clube da Luz chegou a acordo com o Basaksehir, da Turquia.





Pizzi vai vestir a camisola do Istanbul Basaksehir até ao final da época.

“O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Basaksehir, da Turquia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Pizzi”, anunciou o Benfica. O contrato de cedência formalizado com o emblema turco é válido até ao final da época 2021/22.

Recorde-se que o jogador, de 32 anos, chegou ao clube da Luz em 2013 – ano em que foi cedido ao Espanyol. Regressou na época seguinte e desde então que usa a ‘águia’ ao peito, somando já 360 jogos e 94 golos, além de quatro títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal, duas taças da Liga e três Supertaças. Esta temporada, Pizzi fez 30 jogos pelo Benfica e assinou dois golos.