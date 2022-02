por R.V.

Henry Kissinger deve ter estremecido de irritação ao ver a abertura dos Jogos de Inverno em Pequim, no Estádio conhecido por “Ninho do Pássaro”, com os Presidentes Xi Jinping da RPC e Vladimir Putin da Rússia lado a lado.

Para o antigo chefe da diplomacia norte-americana nos anos 70 e artífice da abertura à China para isolar a então União Soviética, os Estados Unidos devem ter como máxima geopolítica não deixar criar condições para que a Rússia e a China se aproximem e se aliem, condições que, aparentemente, a Administração Biden criou.

Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Austrália, o Canadá, anunciaram o boicote diplomático aos Jogos. O boicote refere-se só à presença de representantes oficiais do país nos Jogos, uma vez que os atletas americanos e dos outros países em “boicote diplomático” estão presentes. Na raiz do boicote estão as acusações à China de abusos em matéria de direitos humanos contra as populações de Xinjiang e do Tibete, e da supressão dos direitos em Hong-Kong.

Mas uma corporação desportiva, pelo menos, pronunciou-se contra a participação nos Jogos e suspendeu a participação em todas as competições na China ou em Hong-Kong, a Women’s Tennis Assotiation (WTA), na base das acusações feitas a um antigo Vice-Presidente da China pela campeã de ténis chinesa, Peng Shuai, acusações de assédio e violação.

As acusações foram silenciadas nos media chineses e a atleta deixou de ser vista. E, claro, nos media chineses não apareceu nenhuma referência à história.

Os responsáveis da WTA declararam que a suspensão da China das competições de ténis patrocinadas pela entidade será um facto enquanto não houver garantias da segurança de Peng Shuai.

Este incidente e o boicote político-diplomático por uma série de países encabeçados pelos Estados Unidos e os seus aliados da Anglo-Esfera pareceu obscurecer o início dos Jogos, contrastando com os Jogos Olímpicos de 2008, que representaram uma espécie de reconhecimento e consagração internacional da Nova China, então um país saído dos tempos negros do maoismo e da Revolução Cultural e que, através das políticas de “abertura” de Deng Xiaoping e seus sucessores, se estaria a aproximar do resto do mundo.

Hoje parece ser o contrário, com um endurecimento do Regime. Por isso a Amnistia Internacional criticou o Comité Olímpico Internacional, acusando-o de fechar os olhos à “deterioração dramática” dos direitos humanos na China desde 2008.

A porta-voz da Amnistia, Lisa Salza, estava a referir-se concretamente às declarações da Comissão Chinesa de Organização dos Jogos, que sancionaria severamente quaisquer declarações de atletas convidados que fossem críticas para o Governo chinês. Mas Dick Pleiter, também da Amnistia Internacional, já dissera que pensar que os Jogos Olímpicos alterariam o comportamento dos chineses quanto aos direitos humanos, em Hong-Kong ou no Xinjiang, era uma ingenuidade.

Ao mesmo tempo, a Amnistia Internacional lançou um abaixo-assinado para pedir ao Presidente da China a libertação de um grupo de activistas dos direitos humanos que se encontram detidos:

A jornalista Zhang Zhan, condenada a quatro anos de prisão pelas reportagens sobre a Covid 19.

O académico Uighur Ilham Tohti, condenado a prisão perpétua por reclamar contra a perseguição ao seu povo.

O monge tibetano Rinchen Tsultrim, condenado a quatro anos e seis meses de prisão por exprimir nas redes sociais opiniões críticas de Pequim.

A militante dos direitos humanos Li Qiaochu, presa por revelar actos de tortura.

O advogado Gao Zhisheng, um dos grandes advogados chineses, perseguido por delito de opinião, que esteve preso durante anos e que foi considerado “desaparecido” após a publicação das Memórias em 2022. Os advogados dos direitos humanos têm estado na mira do poder político chinês a partir de 2015.

Devido à Covid e à obsessão sanitária-securitária dos organizadores, os Jogos realizam-se em circuito fechado, uma espécie de bolha olímpica em que ficarão isoladas as 11.000 pessoas, das quais 3.000 atletas, que participam nos Jogos e que se deslocarão entre os vários espaços de competição, distantes entre si, em alguns casos de cerca de 200 quilómetros.

Neste circuito fechado há estádios, centros de conferências e dezenas de hotéis. O controlo vacinal é estrito desde duas semanas antes da partida, e os participantes tiveram de apresentar resultados negativos a testes PCR 96 e 72 horas antes da partida para Pequim, que se faz em charters especiais. Os viajantes são recebidos por funcionários com equipamentos de protecção e acompanhados pela polícia aos hotéis. São testados diariamente. Se testarem positivo irão para o isolamento.

Nos Jogos Olímpicos de 2008, a China, então sob o slogan “One World, One Dream”, ganhou 51 medalhas de ouro e os Estados Unidos 36. Desde aí, a RPC cresceu muito economicamente, mas em termos de direitos humanos e de cumprimento dos Acordos em relação aos “novos territórios” de Hong-Kong e Macau, recuou. Também o poder deixou de ser colegial e o Presidente Xi encaminha-se claramente para se tornar o líder incontestado e pessoal do sistema, à semelhança de Mao Tsé-Tung. O líder de uma grande e poderosa potência que espera, pela força da sua economia e pela dissuasão securitária, impôr-se ao mundo e aos seus cidadãos.