Autoridades internacionais colaboram com PJ na investigação ao ataque informático à Vodafone

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o ataque informático de que foi alvo a operadora de telecomunicações Vodafone com a ajuda das autoridades internacionais.

Em comunicado, esta terça-feira, a PJ indica que a “dimensão global do ciberespaço tem potenciado o aumento deste tipo de ataques que, em regra, assumem uma dimensão internacional”. “A Polícia Judiciária desencadeou de imediato contacto com as suas congéneres, em sede de cooperação policial internacional, no intuito de recolher mais e melhor informação”, lê-se.

Tal como já tinha sido noticiado, a autoridade confirma que, na sequência do ataque informático, “iniciou desde logo uma investigação criminal tendo em vista o apuramento da autoria do crime e seus efeitos colaterais”.

“Em estreita articulação com a operadora de telecomunicações, a Polícia Judiciária está a envidar esforços na recolha de indícios e indicadores de compromisso que permitam avaliar e conhecer a origem, a extensão e motivação do ato criminoso”, indica.

“Como tem vindo a ser noticiado, subsistem algumas dificuldades da operadora na prestação dos seus serviços, havendo ecos de alguns constrangimentos tanto no setor público como no privado. Da informação disponível, estas dificuldades estão unicamente relacionadas com esta situação concreta da operadora de telecomunicações e não com outros alvos ou ataques informáticos”, refere a mesma nota.

Recorde-se que a Vodafone confirmou esta terça-feira que foi alvo de um ciberataque “deliberado e malicioso com o objetivo de causar danos e perturbações”, na noite desta segunda-feira.

A operadora afirma que, até à data, não existem “quaisquer indícios de que os dados de Clientes tenham sido acedidos e/ou comprometidos”, mas que a investigação do ato criminoso ainda se irá “prolongar por tempo indeterminado e com o envolvimento das autoridades competentes”.