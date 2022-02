Homem de nacionalidade estrangeira está desaparecido depois ter entrado no mar em Vila Nova de Gaia

Um homem está desaparecido, esta terça-feira, numa praia da Avenida Beira-Mar, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, depois de ter entrado na água com um outro que foi chegou a ser resgatado com vida, informou uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto à agência Lusa. Ambas as vítimas são de nacionalidade estrangeira.

De acordo com a mesma fonte, as buscas foram suspensas devido ao cair da noite e serão retomadas amanhã.

O homem que foi resgatado com vida foi encaminhado para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), no distrito do Porto, com ferimentos ligeiros, disse, ao acrescentar ainda que um surfista também foi levado para a unidade hospitalar, igualmente por ferimentos ligeiros, que ajudou no socorro da pessoa resgatada.

"Nem um nem outro inspiram cuidados", sublinhou a fonte.

O alerta para este incidente naquela praia foi dado pelas 16h43, via 112, e envolveu 15 operacionais e seis viaturas, entre bombeiros, Polícia Marítima e Instituto de Socorros a Náufragos.