Homem agredia a ex-namorada de 26 anos e queimava-a com cigarros

A GNR deteve, na segunda-feira, um homem, de 30 anos, por violência doméstica no concelho de Leiria.

Em comunicado, esta quarta-feira, a força de segurança revelou que, na sequência de uma investigação, os militares da GNR apuraram que, durante os últimos quatro anos, o suspeito agrediu a vítima, a sua ex-namorada de 26 anos.

As agressões ocorriam “com recurso a murros e objetos”, tendo o suspeito chegado a queimar a vítima com cigarros.

“Foi possível apurar-se ainda que a vítima, após denúncia, fugiu de casa por temer pela sua segurança e da filha menor de ambos, após várias ameaças de morte do agressor”, refere a mesma nota.

Após diligências de investigação, a GNR deu cumprimento a um mandado de detenção.

O agressor foi presente ontem, dia 8 de fevereiro, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Leiria, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento e proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio.