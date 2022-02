Rei de Espanha infetado com covid-19

O rei Felipe VI de Espanha testou esta quarta-feira, 9 de fevereiro, positivo à covid-19, informou o Palácio de Zarzuela em comunicado.

De acordo com a revista Hola!, os sintomas do rei são ligeiros, tendo este cancelado todos os compromissos que tinha marcados para os próximos sete dias, no âmbito do período de isolamento recomendado.

"Sua majestade, o rei, testou positivo à COVID-19 num teste que foi realizado esta manhã, após apresentar sintomas leves desde a noite passada.

Seguindo as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde, sua majestade, o rei, permanecerá em isolamento por 7 dias. Portanto, as suas atividades oficiais planeadas para este período estão suspensas a partir deste momento.

O estado geral de saúde de sua majestade é bom, o qual manterá a atividade institucional a partir da sua residência.

Tanto sua majestade, a rainha, quanto sua alteza real, a Infanta Sofía, não apresentam sintomas e poderão continuar com as atividades planeadas normalmente, de acordo com os regulamentos estabelecidos. Ambas estarão sujeitas aos protocolos de acompanhamento previstos nestes casos", lê-se no comunicado.