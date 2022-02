António Costa critica "sketch" para TV dos debates quinzenais

António Costa remeteu esta quarta-feira para a Assembleia da República a questão da periodicidade das suas presenças no parlamento e considerou que o anterior modelo de debates quinzenais afetava as relações políticas, estando o modelo feito para “sketch” televisivo.

O primeiro-ministro fez as críticas depois de ter sido questionado sobre a vontade de vários partidos, da esquerda à direita, no sentido de ser reposto o anterior modelo de debates quinzenais no parlamento.

“Da minha parte, estarei disponível para ir à Assembleia da República sempre que o parlamento assim entender. Foi assim no passado e vai ser assim no futuro”, afirmou, antes de assinalar que as recentes eleições legislativas “só alteraram a composição do parlamento, mas não produziram qualquer revisão constitucional”.

“Tenho vivido com vários formatos de debate. A Assembleia da República é soberana sobre essa matéria”, salientou, relembrando do percurso das presenças do primeiro-ministro no parlamento desde o tempo das maiorias absolutas de Cavaco Silva até à atualidade.