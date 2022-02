Modelo está a leiloar encontro no dia de S. Valentim e já recebeu ofertas de milhares

Elizabeth Marie Chevalier, modelo norte-americana, está a leiloar um encontro consigo no dia de São Valentim, que se celebra dia 14 de fevereiro, segunda-feira.

A modelo, de 27 anos, que soma mais de três milhões de seguidores no Instagram, foi a capa de novembro de 2021 da versão norte-americana da Playboy e, além disso, tem uma conta na plataforma OnlyFans – uma espécie de rede social onde podem ser partilhadas fotografias e vídeos eróticos em troca de um valor monetário. Agora, os fãs têm a oportunidade de ter um encontro com ela, para isso, basta oferecer o valor mais elevado.

“Olá, pessoal. Vejo todas as vossas mensagens privadas, não consigo ler todas elas, mas criei algo realmente empolgante que gostaria de partilhar convosco. Então, quem quer sair comigo no Dia de São Valentim? Quero que seja muito especial, então mandem a melhor oferta e eu posso tornar-me no encontro dos vossos sonhos”, anunciou, num vídeo partilhado nas redes sociais.

Segundo o Daily Star, depois de anunciar o leilão, que está a decorrer online, Elizabeth Marie Chevalier disse que as licitações estão a variar entre os 10 mil dólares, mais de 8.700 euros, e os 60 mil dólares, mais de 52 mil euros. Além disso, tem recebido vários presentes e até pedidos de casamento.

“Foram muitas as ofertas no leilão, tem sido insano”, disse. “Alguns só querem ver-me virtualmente, por videochamada, mas outros querem conhecer-me pessoalmente, enviando até 60 mil dólares por apenas um encontro”, acrescentou.

O leilão continua e, segundo a modelo, estão a ser feitas cerca de duas mil ofertas por dia.

Sublinhe-se que o leilão ocorre pouco depois de Chevalier se queixar da sua vida amorosa. Em janeiro, a norte-americana disse que era “demasiado bonita” para namorar, uma vez que os homens ficavam muito intimidados na sua presença.