Idoso detido por violência doméstica contra companheira

O Comando Territorial da GNR de Portalegre deteve, na terça-feira, um homem de 72 por violência doméstica, no concelho de Campo Maior.

De acordo com um comunicado hoje divulgado, o suspeito exercia violência doméstica contra a companheira, de 50 anos de idade.

No decorrer das diligências policiais, os militares apuraram que ocorreram também episódios de ameaças por parte do suspeito, que causaram "medo e inquietação na vítima".

O suspeito foi presente a um primeiro interrgatório policial no Tribunal Jucidial de Elvas no dia em que foi detido, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de uso e de porte de armas de fogo ou armas brancas, bem como pela obrigação de acompanhamento em consulta médica, "sob a vigilância da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP)", aponta a GNR.