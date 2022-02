Jovem desaparecido numa praia em Gaia é bailarino ucraniano. Espetáculo no Coliseu do Porto adiado

O bailarino da companhia Royal Russian Ballet está em Portugal para o espetáculo "O Lago dos Cisnes", que toma lugar no Coliseu do Porto, e agora foi adiado. As buscas ainda estão a decorrer.





O jovem que desapareceu, na tarde de terça-feira, no mar da praia das Pedras Amarelas em Canidelo, Vila Nova de Gaia, é um bailarino ucraniano que está ligado à companhia Royal Russian Ballet, indicou, esta quarta-feira, a Renascença. O bailarino está em Portugal para o espetáculo "O Lago dos Cisnes", que toma lugar no Coliseu do Porto, e agora foi adiado. As buscas ainda estão a decorrer.

O Coliseu do Porto já anunciou nas redes sociais o adiamento do bailado "por motivo de acidente de um dos bailarinos da companhia Royal Russian Ballet". O espetáculo estava marcado para hoje, às 21h30, mas "não tem condições para se realizar e será adiado para 19 de fevereiro, à mesma hora".

Ainda assim, a sala de espetáculos afirma que "continuará a acompanhar a situação" e que está solidária "com todos os elementos da Royal Russian Ballet".

Lamentamos informar que, por motivo de acidente de um dos bailarinos da companhia Royal Russian Ballet, "O Lago dos Cisnes", previsto para esta quarta-feira, às 21h30, não tem condições para se realizar e será adiado para 19 de fevereiro, à mesma hora. https://t.co/UUYsGh4HSL — Coliseu Porto Ageas (@ColiseuPorto) February 9, 2022

A operação de resgate pelo jovem ucraniano começou ontem, mas, hoje de manhã, contou com a ajuda de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, confirmou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), num comunicado divulgado hoje.

Na operação, coordenada pelo oficial adjunto do Capitão do Porto do Douro, estão também empenhadas uma embarcação da Estação Salva-vidas da Foz do Douro e uma embarcação dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, por via marítima, e elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, por terra.

"Foi empenhado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio aos familiares e amigos da vítima", acrescenta ainda a AMN.

De acordo com as informações da AMN já partilhadas, o incidente ocorreu quando a vítima estava a banhos na praia das Pedras Amarelas e deixou de ser avistada, acabando por desaparecer no mar. Foram resgatadas da água na tarde de ontem duas pessoas que se encontravam em dificuldades.

O alerta foi recebido pelas 16h50 através dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, tendo sido informado que duas pessoas estavam em dificuldades na água, "tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro e da Estação Salva-vidas da Foz do Douro".

À chegada ao local, "constatou-se que uma das pessoas, um jovem de nacionalidade ucraniana, tinha sido resgatada para terra por surfistas que se encontravam nas proximidades, tendo sido de seguida transportado pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões para uma unidade hospitalar".

No local, os elementos da Estação Salva-vidas procederam também ao resgate de um dos surfistas que ficou em dificuldades na água, transportando-o posteriormente para a marina do Douro, não tendo sido necessário prestar assistência médica.

"Segundo o que foi possível apurar junto das vítimas, um outro jovem de nacionalidade ucraniana estaria desaparecido na água, tendo sido de imediato iniciadas as operações de busca", sublinhou a AMN.