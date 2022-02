Exportações cresceram acima de 18%, mas importações subiram ainda mais

As exportações aumentaram 18,1% em 2021, enquanto as importações subiram ainda mais no mesmo período: 21,1%. Os dados foram revelados pelo INE e apontam para níveis acima dos de 2019: +6% nas exportações e +3,2% nas importações.

O défice da balança comercial de bens aumentou 4653 milhões de euros para 19041 milhões de euros.

No 4.º trimestre do ano passado, as exportações de bens aumentaram 13,2% e as importações cresceram 28,7% em relação ao mesmo período de 2020 (+9,3% e +23,6%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em novembro de 2021).

Comparando com o 4.º trimestre de 2019, as exportações e as importações aumentaram 9,7% e 16,5%, respetivamente.

Só em dezembro, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +23,4% e +34,7%, respetivamente (+16,2% e +34,4%, pela mesma ordem, em novembro de 2021). E face a dezembro de 2019, verificaram-se variações de +14,5% nas exportações e +27,7% nas importações.

Estes acréscimos nas exportações e importações verificaram-se nos fornecimentos industriais e nas importações de combustíveis e lubrificantes.