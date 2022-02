Bundesbank prevê inflação superior a 4%

“Se esperarmos demasiado tempo e depois tivermos de agir mais massivamente, as flutuações do mercado poderão ser mais fortes”.





O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, estimou para este ano uma inflação “significativamente superior a 4%” na Alemanha e apelou ao Banco Central Europeu para reagir rapidamente.

“Se esperarmos demasiado tempo e depois tivermos de agir mais massivamente, as flutuações do mercado poderão ser mais fortes”, lembrando que “os custos económicos são mais elevados”.

Por outro lado, assinalou que é provável que este ano se verifique um aumento das taxas de juro, embora tenha dito que primeiro a compra de ativos do Estado e de empresas tem de acabar.

"O primeiro passo é acabar com as compras líquidas de obrigações em 2022. Então as taxas de juro poderiam subir já este ano", disse Nagel.

Relativamente ao debate sobre a dívida pública na Europa, Nagel falou a favor de "regras mais robustas no futuro, com menos opções de serem contornadas".