Bolsonaro chama aos seus antecessores no Governo de canalhas e ladrões

"Veja quanta porcaria me antecedeu", disse o Presidente do Brasil.





O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, chamou esta quarta-feira de canalhas e ladrões aos que o antecederam no poder e diz não perceber o discurso de quem anseia por um governo de esquerda.

Bolsonaro visitou algumas obras de um monumental projeto de transbordo do rio São Francisco, um dos maiores do país, cujas águas foram desviadas para combater a seca que a região nordeste do país sofre todos os anos. As obras começaram em 2007, no segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e deveriam ser concluídas em cinco anos. Mas não aconteceu. Bolsonaro culpou diretamente “a corrupção” que diz ter marcado boa parte do governo de Lula da Silva, mas sem o citar, o principal candidato para as eleições que irão decorrer em outubro deste ano.

Jair Bolsonaro disse não entender como é que "há gente que sente saudade desses canalhas", descrição que estendeu a outros governantes que o antecederam. "Veja quanta porcaria me antecedeu", continuou.

As suas principais críticas, contudo, foram destinadas ao Partido dos Trabalhadores (PT), liderado por Lula da Silva e que governou o país entre 2003 e 2016, primeiro com o ex-sindicalista e depois com Dilma Rousseff, destituída por alegada gestão irregular do orçamento.

"Todos nós no Brasil sofremos as consequências desses canalhas", disse Bolsonaro, que insistiu que "esses tipos de esquerda não respeitam ninguém, não respeitam nem religião".