Bacalhau com mais de 10kg conquista título do Guinness World Records

A Jangaard, uma das maiores produtoras de Bacalhau da Noruega, conquistou esta quarta-feira o título do Guinness World Records™: Maior Bacalhau do Mundo (Largest bacalhau), com o apoio do Bacalhau da Noruega, o fiel-amigo dos portugueses. O peixe tem 10,3 kg, 113 cm de altura e 70 cm de largura.

O título foi atribuido por Richard Stenning, Guinness World Records Adjudicator, em Lisboa, que entregou o Certificado Oficial a Gunnar Haagensen, Board Chairman da Jangaard.

“A origem do bacalhau é muito importante para atestar a sua qualidade, mas nesta ocasião, para além das suas caraterísticas únicas a este nível, importa referir que o seu tamanho foi um fator diferenciador. O Maior Bacalhau do Mundo viajou da Noruega para receber este título em Portugal, pois, como sabemos, não há quem conheça melhor este peixe do que os portugueses!”, disse Gunnar Haagensen, Board Chairman da Jangaard.

Segundo Johnny Thomassen, Diretor do Norwegian Seafood Council para Portugal, organização que representa os exportadores de pescado da Noruega e que tem como principal objetivo promover o consumo dos melhores produtos do mar, “a Noruega e Portugal são países muito diferentes, mas que partilham mais do que possa parecer. Os noruegueses pescam e produzem o melhor bacalhau, mas são os portugueses quem o prepara exemplarmente e o transforma num tesouro de sabor e em memórias de momentos passados à mesa, com família e amigos.”

Após a cerimónia oficial, o Maior Bacalhau do Mundo será doado à Comunidade Vida e Paz, uma organização de referência na criação e promoção de respostas às necessidades de pessoas em condição de sem-abrigo, ou em situação de vulnerabilidade, que vai preparar uma refeição de Bacalhau à Brás para os seus utentes.

O maior bacalhau do mundo foi capturado, de forma sustentável, entre janeiro e abril de 2021, na costa de Lofoten, tendo posteriormente passado pelo processo de cura tradicional até chegar à forma como os portugueses tão bem conhecem.

Os portugueses consumem cerca de 70.000 toneladas de bacalhau por ano, ou seja, 20% de todo o bacalhau que é pescado. Quanto à sua origem, 70% de todo o bacalhau consumido em Portugal é bacalhau da Noruega.