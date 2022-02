Chuva de consequências. Zouma perde patrocinador, é multado e muito criticado após agredir gatos de estimação

O jogador do clube inglês West Ham Kurt Zouma está envolvido numa polémica que está a gerar inúmeras consequências, tanto para a sua carreira como para o emblema que representa. Foram divulgadas imagens do internacional francês a atirar e a pontapear dois gatos, que seriam os seus animais de estimação. Os gatos já foram recolhidos por uma associação de defesa animal inglesa, que já está a investigar o caso com a polícia britânica.





O futebolista francês e atual jogador do clube inglês West Ham Kurt Zouma tem estado debaixo de fogo devido a um vídeo, filmado pelo seu irmão e divulgado esta terça-feira, no qual é visto a atirar e a pontapear dois gatos, que seriam os seus animais domésticos. Os gatos já foram recolhidos por uma associação de defesa animal inglesa.

A exposição do vídeo tem causado várias consequências na vida pessoal e na carreira de Kurt Zouma. A marca de roupa desportiva Adidas anunciou hoje que irá retirar o patrocínio ao futebolista. ​"Encerrámos a nossa investigação e podemos confirmar que Zouma não é mais um atleta contratualizado com a Adidas", afirmou a empresa alemã, questionada pela agência noticiosa France-Presse.

Já o West Ham, que contratou Zouma em agosto de 2021 ao Chelsea, multou o jogador com a mais alta multa prevista no código de conduta: perto de 300 mil euros - equivalente a duas semanas de salário -, que serão doados a associações defensoras dos direitos dos animais.

O clube também está a perder patrocinadores devido à atitude do internacional francês. A empresa de seguros Vitality informou que vai suspender o patrocínio ao clube, dado que o treinador convocou Zouma para o jogo de terça-feira frente ao Watford, ainda que o emblema que o ocupa atualmente o 4.º lugar da Premier League tenha condenado o ato do jogador.

“Ficámos extremamente incomodados com o vídeo de Kurt Zouma. Na Vitality, condenamos a crueldade animal e qualquer tipo de violência. Estamos muito desapontados com a resposta do clube a este incidente e, por isso, iremos suspender o nosso patrocínio ao West Ham com efeito imediato”, confirmou a empresa, citada pelo jornal britânico Independent.

Ainda assim, o jogador chegou a pedir desculpa pela sua atitude, ao notar que os animais são “amados por toda a família”. “Quero pedir desculpa pelo meu comportamento. Não há desculpas. Peço desculpa a todos os que viram o vídeo e quero assegurar a toda a gente que os meus dois gatos estão seguros e saudáveis”, declarou o jogador, que defendeu que este foi “um ato isolado” e que os gatos são “amados por toda a família”.

Os gatos do futebolista já não estão mais sob a sua guarda, tendo sido recolhidos por uma associação de defesa animal inglesa, a RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

A operação de recolha dos gatos foi acompanhada pela polícia e os animais ficarão agora à guarda da associação, pelo menos enquanto decorre a investigação.

“Os dois gatos estão ao nosso cuidado. A nossa prioridade é, e sempre foi, o bem-estar destes animais. Foram transportados até ao veterinário, onde foi feito um check-up, e ficarão ao nosso cuidado enquanto decorre a investigação”, disse a RSPCA.

As pessoas já se mobilizaram na Internet ao exigir numa petição consequências judiciais para Zouma. A petição já reúne mais de 190 mil assinaturas.

No entanto, o caso não passou despercebido pela Federação Francesa de Futebol (FFF). O presidente da FFF, Noël le Graët, pronunciou-se sobre as agressões filmadas, notando que Zouma "é conhecido pelo seu respeito", mas naquele vídeo mostrou um gesto "gratuito, estúpido e maldoso". Já a Fundação Brigitte Bardot, dedicada ao bem-estar animal em França, pediu a "suspensão imediata do jogador até final da temporada".