Prioridade da Vodafone tem sido estabilização da rede e recuperação do serviço de voz fixa

A Vodafone, que foi alvo que um ataque informático, disse que a prioridade desta quarta-feira tem sido “a estabilização da sua rede e a recuperação do serviço de voz fixa”.

“Dando nota do desenvolvimento dos trabalhos de restabelecimento da sua operação, a Vodafone informa que a prioridade do dia de hoje tem sido a estabilização da sua rede e a recuperação do serviço de voz fixa, que tem relevância para todos os clientes, mas em especial para os clientes empresariais”, indicou a operadora.

“Desde a hora de almoço que iniciámos de forma gradual o restabelecimento deste serviço, o qual tem vindo sustentadamente a ganhar estabilidade”, acrescenta.

Recorde-se que a Vodafone foi alvo de um ataque informático, na noite de segunda-feira, que está já a ser investigado pela Polícia Judiciária, com a colaboração das congéneres internacionais.

Tal como i avançou esta quarta-feira, o ataque pode estar relacionado com espionagem industrial. Esta é uma das linhas de investigação que está a ser seguida pela PJ, segundo confirmou ao i Carlos Cabreiro, diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime (UNC3T) daquela autoridade.