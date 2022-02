Cher: a "lenda viva" que continua a deslumbrar o mundo

Cher. Este é um nome de quem poucos não terão ouvido falar, não fosse ela a ‘matriarca das divas da pop’. A verdade é que poucos terão uma carreira tão longa como a cantora americana, atualmente com 75 anos. Está na indústria do entretenimento há 59 anos e tem-se desdobrado nas mais diversas áreas: desde o cinema, em filmes como Burlesque,

O Feitiço da Lua ou Mamma Mia: Here We Go Again; à televisão, onde aos 25 anos conseguiu o próprio programa de variedades, ao lado de Sonny Bono, o seu marido na altura; como, claro, à música, onde fez mais sucesso, com canções como Believe, If I Could Turn Back Time e Bang Bang (My Baby Shot Me Down).

Além disso, ao longo dos anos, Cher serviu de inspiração para inúmeros designers, fornecendo ao mundo décadas de looks que ocuparam milhares de manchetes, e tornou-se também numa referência no universo da maquilhagem. Hoje, a ‘lenda’ continua ‘viva’ e em forma.

As recentes campanhas

Prova disso é que, no princípio do ano, a artista aceitou ser uma das caras da marca de botas UGG, que em 2000 foi um sucesso, tendo sido depois copiada inúmeras vezes. A campanha intitulada ‘Feel’ é feita de vários e conhecidos rostos que partilham com o público momentos da sua vida pessoal e da sua caminhada até alcançarem as «luzes da ribalta». No caso de Cher, esta surge com umas botas confortáveis, a repousar na sua cadeira e a assistir a um filme na companhia do seu gato.

Ao mesmo tempo, esta reflete sobre o seu percurso e o ódio que recebeu ao longo de toda a sua carreira. Também no passado mês de janeiro, a cantora de 75 anos juntou-se à rapper norte-americana Saweetie para se tornar a nova embaixadora da marca de cosméticos MAC, tendo sido a protagonista da última campanha da marca de maquilhagem.

Os segredos de Cher

Apesar de continuar a ser requisitada e a ser vista como um ícone no mundo da moda, em entrevista à Vogue Brasil, no último dia 5 de janeiro, interrogada sobre a maneira como se sente em relação ao envelhecimento, a artista admitiu que se sentia muito bem com ele «até recentemente». «Não estou muito entusiasmada, mas a minha mãe tem um ditado…

Diz-me: ‘Se não deres atenção à idade, ela não te dará atenção’. Mas eu não acredito». Apesar disso, Cher revela ter «excelentes genes». «A A minha avó viveu até os 96 anos. A minha mãe (95 anos) não parece que vá tão cedo… Acho que recebemos muita ajuda dos genes!», explicou. Relativamente aos seus segredos para manter a forma, a cantora revela treinar cinco vezes por semana, não usar drogas e não beber.

Já numa entrevista à E! News, Cher revelou ainda o papel importante da consola Wii na sua rotina: «Wii Ténis! Eu adoro! E jogo com muita paixão. Corro pela sala e grito com os outros jogadores», brincou a cantora. Além disso, segundo a mesma, também o que consome tem um grande papel na sua forma física atual. «Eu não gosto de carne, por isso, muitas das coisas que como são saudáveis, exceto algumas sobremesas», dizia numa entrevista à Hello!, em 2013. «Há coisas que eu não gosto que também não são saudáveis, como drogas e álcool, então nunca me meti nisso. Também só bebo três ou quatro vezes por ano», adiantou à revista Closer, no mesmo ano.

A energia que precisa para os concertos vem de vários outros alimentos recomendados por Robert Haas – co-autor do seu livro de fitness – como «arroz integral, leguminosas — lentilhas, feijão catarino, feijão branco, favas e feijão roxo — vegetais, massas, frutas», assegurou a artista.

Cher é também conhecida por ter experimentado muitos estilos diferentes de cabelo e maquilhagem ao longo dos anos. À Vogue Brasil, a cantora admitiu que quando os experimenta e estes lhe parecem terríveis, se livra deles «na hora». «Se não correr o risco de ficar ridícula, não pode haver o benefício de ser fabuloso! Às vezes quando se cometem grandes erros, estamos ao mesmo tempo a ser fabulosas!», defende Cher, que sublinha a importância de não dar ouvidos ao que as pessoas pensam.

«Pode ser difícil, às vezes ficamos um pouco magoados, mas é necessário pensar: ‘Eles que se danem!’. Se és artista, tens de correr riscos, tens de fazer coisas que não tens a certeza, mas acima de tudo, tens de te agradar a ti mesmo», frisou.