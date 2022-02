Ministra da Saúde espanhola diz que está na altura da Europa passar a tratar a covid-19 como uma endemia

"A pandemia tem cada vez mais características de endemia e, portanto, temos de avançar para um novo modelo de vigilância", apontou Carolina Darias na reunião do conselho de ministros europeus dos Negócios Estrangeiros e Saúde.





A ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, defendeu, esta quarta-feira, a alteração do modelo de vigilância da covid-19, estando na altura de passar de um modelo pandémico para um endémico.

"A pandemia tem cada vez mais características de endemia e, portanto, temos de avançar para um novo modelo de vigilância", apontou Carolina Darias, na reunião do conselho de ministros europeus dos Negócios Estrangeiros e Saúde, na cidade francesa de Lyon, onde fez questão de notar que espera que a União Europeia (UE) assuma a liderança mundial nesta evolução do tratamento da pandemia de covid-19.

Para a ministra, que estava acompanhada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, este é o momento para refletir "com todos os colegas europeus sobre como continuar a enfrentar a crise da saúde".

"Aprendemos muitas coisas, entre elas que a atuação conjunta e coordenada nos permitiu dar resposta" à crise, sustentou Darias, acrescentando que a necessidade de "avançar na construção da UE da saúde e na extensão da cobertura sanitária universal como elemento diferenciador da UE, do seu Estado-providência".

Por outro lado, a ministra espanhola também destacou o desafio de Bruxelas em como continuar a efetuar a compra centralizada de vacinas e medicamentos que serão distribuídos em países com poucos ou médios recursos, um dos eixos do encontro em Lyon, que ira prosseguir na quinta-feira em Grenoble só com os ministros da Saúde europeus.

De notar também que, neste encontro, o Governo espanhol mostrou-se a favor do chamado modelo "One health", que analisa de forma holística a saúde humana, animal e ambiental, outra lição da pandemia.

Na reunião, participou à distância a comissária europeia da Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides, e o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell.

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, e o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, também marcaram presença no encontro.