Oposições de PCP e BE

As capacidades de oposição do PCP e do BE são bem diferentes.

É que o PCP, através da CGTP, tem uma importante influência sindical, podendo pôr a Sociedade Civil (já tratei deste conceito) a si afecta a funcionar. E, sempre indiferentes à vontade popular, expressa nas eleições, quer o PCP, quer a CGTP, já manifestaram a intenção de a usar.

O BE está mais limitado ao Parlamento e à vontade popular, podendo limitar-se a apoiar outras lutas desencadeadas mais por forças distintas. Nem se notará a sua influência, que com esta Catarina Martins e o seu sorriso amarelo de quase sempre (parece agora tê-lo perdido em parte), não terá grande futuro.