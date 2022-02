Efemérides de 10 de Fevereiro (2022)

1502 Vasco da Gama (1469-1524) partiu há 520 anos de Lisboa para a segunda viagem ao Oriente, 4 anos após a primeira (que foi considerada o ‘descobrimento’ do Caminho Marítimo para a Índia’).

1763 Portugal aderiu há 259 anos ao Tratado de Paris, entre Espanha e França, que pôs termo à Guerra dos Sete Anos (1756-63) e estabeleceu a cedência à Inglaterra dos territórios do Canadá.

1792 O futuro D. João VI (1767-1826, a reinar plenamente desde 1816), assumiu a regência do Reino há 230 anos, pela deterioração do estado da mãe, D. Maria I (1734-1816, Rainha desde 1777).

1828 O militar liberal e político venezuelano Simão Bolívar (1783-1830), grande revolucionário de toda a América Espanhola, assumiu há 194 anos a presidência da Colômbia, cargo em que permaneceria até à morte, alegadamente por tuberculose.

1842 A Carta Constitucional foi restabelecida pela 3ª vez há 180 anos após um golpe de Estado de Costa Cabral, e depois de ter sido substituída pela Constituição de 1822, revista em 1838, a seguir à Revolução de Setembro – ficando em vigor até à República de 1910.

1942 O primeiro disco de ouro da indústria discográfica foi atribuído há 80 anos ao chefe de orquestra Glenn Miller (1904-44).

1961 Seis dias depois dos primeiros confrontos pela independência de Angola, registou-se há 61 anos um novo ataque em Luanda, à cadeia de São Paulo.

1983 A União Geral de Trabalhadores (UGT), central sindical portuguesa fundada em 78 para fazer contraponto à comunista CGTP, passou há 39 anos a membro de pleno direito na Confederação Europeia de Sindicatos.

1996 Deep Blue, o supercomputador da IBM com 256 coprocessadores capazes de analisarem aproximadamente 200 milhões de posições por segundo, derrotou há 256 anos Garry Kasparov (o campeão mundial soviético de xadrez) pela primeira vez.

2008 O então Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta (n.1949, em funções entre 2007-12), foi alvejado há14 anos em casa e evacuado de avião para Darwin, em estado grave, numa emboscada em que sucumbiu o líder rebelde major Reinaldo.

2016 A Assembleia da República confirmou há 6 anos por maioria absoluta as leis vetadas no final de Janeiro anterior pelo então Presidente da República, Cavaco Silva (n.1939, em funções entre 2006-16), sobre a adoção por casais homossexuais e as alterações à lei da Interrupção Voluntária da Gravidez.

2021 O tradicional Carnaval do Rio de Janeiro, Brasil, foi cancelado há 1 ano pela primeira vez por causa da Pandemia de COVID-19.