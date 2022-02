Laboratórios Germano de Sousa alvo de ataque informático

"Tenho toda a equipa de informáticos a investigar, felizmente não entraram nas nossas bases onde estão os nossos registos de doentes que recorrem a nós todos os dias", explicou proprietário do laboratório.





Os laboratórios Germano de Sousa estão, esta quinta-feira, a ser alvo de um ataque informático que está a afetar a comunicação ente o laboratório central de Lisboa e os outros centros de análise. A informação foi dada à CNN Portugal por José Germano de Sousa, proprietário destes laboratórios.

"Tenho toda a equipa de informáticos a investigar, felizmente não entraram nas nossas bases onde estão os nossos registos de doentes que recorrem a nós todos os dias", explica.

De acordo com o proprietário, o problema deverá estar resolvido até ao final do dia. Relativamente ao intuito do ataque, Germano de Sousa diz que se desconhece.

"Este país está à beira de um ataque de nervos [com estes ciberataques]", considerou ainda.

O ataque informático levou a que os laboratórios cortassem a comunicação à CUF para proteger e evitar a propagação deste ciberataque.