Mais de 80% dos votos dos emigrantes no círculo da Europa anulados

Na sequência dos protestos do PSD, mais de 80% dos votos dos emigrantes no círculo da Europa foram considerados nulos. No entanto, mantém-se a distribuição de mandados - tanto o PS como o PSD conseguiram eleger dois deputados cada nos círculos da emigração.

Segundo revela o edital sobre o apuramento gerado da eleição do círculo da Europa, esta quarta-feira publicado, de um total de 195.701 votos no círculo da Europa, 157.205 foram considerados nulos – 80,32%.

Recorde-se que em causa está a queixa dos sociais-democratas contra a validação de votos que não estavam acompanhados de cópia do Cartão de Cidadão do respetivo eleitor, como exige a lei.

No círculo da Europa votaram 20,63% do total de eleitores inscritos, um aumento face a 2019, quando este número foi de 12,05%.

Já no círculo fora da Europa votaram 10,86% dos eleitores inscritos. Em 2019 tinha sido de 8,81%. Neste círculo houve 1.907 votos nulos - 2.95% do total de 64.534 votos registados.

No círculo da Europa o PS obteve 14.345 (39,63%) dos 36.191 votos válidos e o PSD 9.761 (27,05%). Foram assim eleitos Paulo Pisco, do PS, e Maria Ester Vargas, do PSD.

Fora da Europa, o PSD conseguiu 23.942 (37,09%) dos 64.534 votos válidos e o PS 19.084 (29,57%). Foram eleitos António Maló de Abreu, do PSD, e Augusto Santos Silva, do PS.

Assim, o PS conseguiu nestas legislativas 119 deputados e o PSD 73, número que sobe para 78 ao somar os deputados eleitos nas coligações da Madeira e Açores.

Os partidos dispõem agora de 24 horas para recorrer destes resultados.