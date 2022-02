Jennifer Lopez diz que voltar a namorar com Ben Affleck foi uma "surpresa"

Jennifer Lopez falou publicamente sobre o facto de ter reatado o seu namoro com Ben Affleck, quase 20 anos depois do fim do noivado de ambos. A cantora admite que foi uma “surpresa”.

As declarações de J.Lo sobre o namorado surgiram no programa de Ellen DeGeneres, depois de a apresentadora puxar o assunto. “Podias imaginar esse círculo a fechar-se e tudo a chegar ao fim desta maneira?”, perguntou DeGeneres.

“Acho que ninguém se surpreendeu mais do que nós os dois. Não, ninguém poderia ter imaginado algo assim a acontecer. É algo muito bonito”, respondeu a cantora, de 52 anos.

Numa entrevista à revista People, a também atriz já tinha falado sobre o seu namoro com Affleck. “Nunca estive tão bem. O que acontece é que estamos todos num momento lindo. Sinto-me com muita sorte e feliz e orgulhosa por estar com ele. É uma linda história de amor esta nossa segunda oportunidade”, disse.

Recorde-se que Jennifer Lopez esteve noiva de Ben Affleck entre 2002 e 2004. Os dois reataram o romance em abril do ano passado, logo depois de o ator terminar o seu namoro com Ana de Armas e J.Lo terminar o seu noivado com Alex Rodriguez.

No período em que estiveram separados, a artista teve dois filhos, fruto do seu casamento com o músico Marc Anthony, entre 2004 e 2014, e Ben Affleck teve três filhos com a atriz Jennifer Garner, com quem foi casado entre 2005 e 2018.