Paula Santos vai substituir João Oliveira na liderança da bancada comunista

João Oliveira era líder parlamentar do PCP desde 2013.





A deputada comunista Paula Santos vai ser a líder parlamentar do PCP; substituindo assim João Oliveira.

Os deputados Bruno Dias e Alma Rivera serão vice presidentes , anunciou esta quinta-feira fonte oficial da bancada do partido, citada pela agência Lusa.

Paula Santos foi cabeça de lista pelo círculo eleitoral do distrito de Setúbal. Recorde-se que João Oliveira falhou a sua eleição nas legislativas no passado dia 30 de janeiro. O deputado era líder parlamentar do PCP desde 2013, altura em que substituiu Bernardino Soares, ex-presidente da Câmara Municipal de Loures.