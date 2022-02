Pandemia em África pode estar a chegar ao fim, diz OMS

Depois de dois anos de pandemia, África pode estar a avançar para um patamar em que vê uma luz ao fundo do tunel, com a covid-19 controlada, disse esta quinta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

"A pandemia está a passar para uma fase diferente. Pensamos que estamos a avançar agora, especialmente com a vacinação prevista para aumentar, para o que poderá tornar-se uma espécie de vida endémica com o vírus", disse a diretora regional da Organização Mundial de Saúde para África, Matshidiso Moeti.

O continente africano enfrentou pela menos quatro vagas do SARS-CoV-2, com picos de infeções sempre a subirem, estimulados pelas novas variantes que apareciam. "Estamos muito conscientes de que os nossos problemas de sistemas de vigilância que tivemos no Continente, com acesso a fornecimentos de teste, por exemplo, levaram a uma subestimação dos casos", disse Moeti.

Africa é o continente mais recente que a OMS sugeriu que pode estar a sair da fase pandémica e a avançar para uma situação mais estável. Recorde-se que, na semana passada, também o diretor regional europeu da OMS, Hans Kluge, afirmou que o continente poderia entrar em breve num "longo período de tranquilidade" que se traduziria num "cessar-fogo" da pandemia, fruto da Omicron, variante menos severa e aos níveis elevados de imunidade, assim como a chegada de um tempo mais quente.