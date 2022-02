Chega quer inquérito parlamentar para averiguar ciberataques

"As comissões de inquérito devem investigar assuntos de relevo público e com impacto institucional, bem como variantes onde a responsabilidade do Estado possa e deva ser apurada", diz o partido de extrema direita.





O Chega anunciou esta quinta-feira que vai propor no parlamento a constituição de uma comissão de inquérito para investigar os cibertaques de que Portugal foi alvo nas últimas semanas, como por exemplo o ataque à Vodafone.

O inquérito terá como objetivo "investigação aos ataques informáticos que instituições extremamente relevantes do ponto de vista político, económico, estratégico e social têm sofrido em Portugal nas últimas semanas", explica o partido liderado por André Ventura, em comunicado.

"As consecutivas tentativas de ataques informáticos a empresas de comunicações, comunicação social, governo e, possivelmente, o próprio parlamento, revelam duas dimensões que não podem ser ignoradas: a eventual participação de Estados ou grupos estrangeiros nestes ataques e o possível interesse geoestratégico destes atos, e a evidente impreparação do Estado português e das suas diversas autoridades para lidar com o fenómeno dos ciberataques massivos", lê-se ainda.

Assim, o partido de extrema-direita diz ser "fundamental que ambas as dimensões sejam investigadas de forma intensiva", justificando que "as comissões de inquérito devem investigar assuntos de relevo público e com impacto institucional, bem como variantes onde a responsabilidade do Estado possa e deva ser apurada".

Recorde-se que o Chega alargou a sua presença na Assembleia da República, passando de um único deputado, o seu líder, para 12, obtendo nas urnas 7,28%, equivalente a 410.965 votos, nas eleições do passado dia 30 de janeiro.