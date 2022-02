Jovens entre os 16 e os 18 anos detidos por roubos violentos a taxistas em Lisboa

A PSP deteve, esta quinta-feira, três jovens suspeitos de vários roubos violentos contra taxistas, em Lisboa.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) revela que, desde novembro de 2021, que os jovens, entre os 16 e os 18 anos, se deslocavam, durante a noite, à zona histórica de Lisboa [Chiado/Cais do Sodré], “onde apanhavam um táxi com destino a Carnide ou Amadora e, já próximos do destino final, direcionavam os motoristas para as ruas sem saída onde consumavam os roubos”.

A grande maioria dos roubos “eram cometidos com violência, com recurso a arma branca, em algumas situações, com golpes em zonas vitais do corpo”, ainda que fosse oferecida “pouca ou nenhuma resistência” pelas vítimas.

“Até ao momento foi possível indiciar este grupo criminoso e violento com pelo menos cinco crimes de roubo praticados todos de forma muito semelhante, seja na violência, no trajeto, bem como nos objetos que procuravam subtrair aos motoristas dos táxis”, indica a PSP, que refere que, esta quinta-feira, no âmbito desta operação policial, foram levadas a cabo três buscas domiciliárias na zona da Amadora, tendo sido dado cumprimento aos três mandados de detenção que pendiam sobre os suspeitos.

Os detidos não têm antecedentes criminais por este tipo de crime e serão presentes na sexta-feira no Tribunal de Comarca de Lisboa, a fim de lhe serem aplicadas as respetivas medidas de coação.