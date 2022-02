Parece haver quem se preocupe mais com uma possível martirização do Chega, por não eleger um vice-presidente da AR, do que com a qualidade da democracia. Talvez sejam pessoas que não repararam que outros dirigentes extremistas que chegaram ao Poder com votos de imensa democracia, acabaram com ela mal puderam.

Talvez seja eu que não tenho grande respeito pelos eleitores do Chega, que em geral o são por gostarem de votar o mais à direita possível, e cujos dirigentes lhes são indiferentes. De resto, quem sabe o que defende Ventura, se tão depressa diz uma coisa como o seu oposto? E na verdade, o que é que isso interessa e a quem? Será que vale a pena comentar este assunto?