Moçambique retira temáticas sobre masturbação e orientação sexual de manual do 7º ano

O Ministério da Educação moçambicano disse esta sexta-feira que vai retirar conteúdos sobre "masturbação e orientação sexual" do livro de Ciências Naturais do 7.º ano de escolaridade, matérias que estão a gerar polémica nas redes sociais.

"Para o presente ano letivo, recomendamos às escolas para não abordarem aquele tema e já trabalhamos com a editora para a retirada daquela página" que aborda o assunto, disse Ismael Nheze, diretor-geral do Instituto Nacional de Desenvolvimento Escolar (INDE) no Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, em conferência de imprensa sobre as novidades introduzidas no Sistema Nacional de Educação.

Ismael Nhede assegurou, portanto, que as temáticas serão removidas. "Este livro, para o ano, não está cá, porque nós vamos introduzir a nova 7.ª classe e teremos um novo livro", enfatizou o diretor-geral do INDE.

Tendo em conta que o manual está em uso desde 2004, o responsável considerou "inacreditável" que a polémica tenha surgido tanto tempo depois, com fotos das páginas que falam sobre masturbação e orientação sexual a circular nas redes sociais.