Jogo aceso no Estádio do Dragão termina com um empate entre FC Porto e Sporting

O dérbi entre FC Porto e Sporting terminou num empate por 2-2, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, numa partida a contar para a 22.º jornada do campeonato.

O encontro ficou marcado por vários momentos mais acesos entre as duas equipas, tendo sido criado, depois do apito final, um grande aparato que requereu alguns minutos de ambos os treinadores para conseguir levar os seus jogadores para os balneários. De notar que o árbitro João Pinheiro ergueu o cartão vermelho para vários jogadores após o final da partida.

Foi a equipa comandada por Rúben Amorim que abriu o marcador. Aos 8', o avançado Paulinho colocou o esférico dentro da baliza de Diogo Costa. Já Nuno Santos, aos 34', fez o segundo para os 'leões', aumentando a vantagem leonina na partida. No entanto, antes do apito do árbitro João Pinheiro para o intervalo, aos 38', Fábio Vieira marcou o primeiro para os 'dragões'.

Mesmo com esta vantagem, o Sporting perdeu o seu capitão Coates, depois de ver o segundo amarelo, logo aos 49', deixando a equipa leonina em desequilíbrio frente aos 'dragões' de Sérgio Conceição, que lutaram para chegar ao empate no marcador.

Já Taremi voou mais alto, aos 78', do que os defesas do Sporting e atirou a bola para o interior da baliza de Ádan.

Desta forma, a luta pelo título do campeonato continua viva. O FC Porto mantém-se na liderança com 60 pontos, enquanto Sporting está apenas a seis pontos do primeiro lugar, ao somar 54 pontos. Amanhã, Benfica, terceiro classificado, joga no Estádio da Luz frente ao Santa Clara, que está na 7.ª posição da Liga Bwin.