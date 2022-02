Mundial de Clubes. Abel Ferreira no tudo ou nada

O Palmeiras joga no sábado a final do Mundial de Clubes frente ao Chelsea, para ver no Canal 11, às 16h30. No domingo, Barcelona e Espanyol jogam o Derbi Catalán.





Chegou o momento da verdade para o Palmeiras, a equipa brasileira treinada pelo português Abel Ferreira que é bicampeã da Taça Libertadores. Agora, os alviverdes jogam a final do Campeonato do Mundo, em Abu Dhabi, no sábado, frente ao Chelsea de Thomas Tuchel, o treinador alemão que testou positivo à covid-19 recentemente, falhando a meia-final, e cuja presença na grande final ainda não está garantida.

O Palmeiras tem, assim, a oportunidade de se redimir de uma exibição aquém do expectável na última edição do Mundial de Clubes, em que acabou por ficar no quarto lugar. Agora, no entanto, o emblema de Abel Ferreira pode coroar-se, pela primeira vez na sua história, campeão no Mundial de Clubes. Mas pela frente estará, ainda assim, o imponente Chelsea, que conquistou o título da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, frente ao Manchester City, por 1-0, e que deixou para trás, nas meias-finais do Mundial de Clubes, o Al Hilal, clube da Arábia Saudita treinado pelo português Leonardo Jardim, onde jogam o ex-FC Porto Moussa Marega e os ex-Sporting Matheus Pereira e André Carrillo.

Abel Ferreira, no entanto, mantém os pés assentes na terra. “Vai ser David contra Golias, não vamos nunca vender ilusões a ninguém. Mas vamos ver o nosso adversário, vamos esperar para ver”, augurou o técnico português em declarações a seguir à vitória nas ‘meias’. O jogo passa no Canal 11, às 16h30.

derbi catalán O futebol internacional, além dos duelos no Mundial de Clubes, está também ao rubro neste fim de semana. Em Espanha, o Barcelona de Xavi - que bateu o Atlético de Madrid por 4-2 na última jornada da liga espanhola – vai fazer a curta viagem até ao estádio de Cornellà-El Prat, onde enfrentará os vizinhos do RCD Espanyol. É o derbi catalán em todo o seu esplendor, num momento de pouca alegria para os anfitriões, que não sabem o que é vencer na Liga há quatro jogos, somando três derrotas e um empate.

Já o Barcelona, que tem tido uma época atribulada, segue numa série de duas vitórias consecutivas, e não estará a pensar perder pontos na visita aos vizinhos catalães.

duelo pela liderança Também em Itália o fim de semana será de emoções. No sábado, o Inter de Milão rumará a sul para enfrentar o Nápoles. Os milaneses – com um jogo a menos – lideram a tabela classificativa, com apenas um ponto de vantagem sobre os napolitanos, segundos colocados. Assim, esta poderá ser uma jornada decisiva, já que, em caso de vitória sulista, o Nápoles destronará o Inter como líder temporário do campeonato italiano. Se o emblema de Simone Inzaghi, que vem de perder no dérbi com os vizinhos do AC Milan, vencer, no entanto, conseguirá redobrar a liderança do campeonato.