Adele enlouquece fãs ao dançar num varão de uma discoteca britânica

A cantora Adele enlouqueceu, na passada quinta-feira, os fãs quando subiu ao palco de uma discoteca britânica, onde espalhou o seu brilho ao dançar num varão. A presença da artista de 33 anos ocorreu depois da sua aparição no talk-show badalado naquele país, "Graham Norton Show".

Adele decidiu aproveitar a noite de quinta-feira para se divertir num evento de travestis, mais conhecidas por drag queens, numa discoteca britânica, reconhecida por este tipo de eventos.

Segundo uma fonte que esteve presente naquela festa disse ao Daily Star, a cantora do êxito "Easy on Me" divertiu-se "imenso com os amigos" e adorou ver o espetáculo.

Depois de o espetáculo ter terminado, Adele invadiu o palco e as pessoas enlouqueceram. "Ninguém espera que um ícone da música estivesse ali presente", disse a mesma fonte.

O momento foi captado pelos telemóveis e acabou por ser partilhado nas redes sociais, onde os internautas expressaram o seu amor pela cantora. "Estou a perder a cabeça ao ver a Adele a dançar na discoteca": este comentário demonstra aquilo que os fãs acharam do momento divertido da artista vencedora de vários Emmys e da recente aquisição nos prémios da música britânica: Artista do Ano e Música do Ano pela canção "Easy on Me".