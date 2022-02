PSP detém duas pessoas por tráfico de droga no Porto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto realizou este sábado uma operação policial que visou indivíduos que, de forma organizada, se dedicavam ao tráfico de estupefacientes junto do bairro de Francos, na cidade do Porto.

De acordo com um comunicado, a operação contemplou a realização de uma busca domiciliária junto do referido aglomerado habitacional, tendo, na sequência disso, sido detidas duas pessoas, do sexo masculino, de 40 e 56 anos.

Foi ainda apreendida cocaína - em quantidades sudicientes para 628 doses individuais -, heroína suficiente para cerca de 288 doses individuais, 1.853 euros e dois cofres.

Os detidos foram já presentes junto das Autoridades Judiciárias.