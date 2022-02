Covid-19. Internamentos voltam a subir depois de três dias a diminuir

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 16.132 novos casos de covid-19 e 38 mortes associadas à doença. Estes dados, presentes no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, elevam para 3.085.260 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 20.530 as vítimas mortais.

Contrariamente àquilo que se tem verificado, Lisboa e Vale do Tejo superou o Norte no número de novos casos, com a capital a atingir as 5.293 infeções e o Norte as 5.113. Segue-se o Centro, com 3.042 novos casos, o Algarve, com 870, e o Alentejo, com 761. Já relativamente às regiões autónomas, os Açores reportaram 647 novas infeções e a Madeira 406.

Dos 38 óbitos, 15 ocorreram no Norte, 10 na região de Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro, três no Alentejo e um no Algarve. O arquipélago dos Açores teve a lamentar uma morte.

Depois de ter descido durante três dias, o número de internamentos voltou a aumentar, com mais 66 doentes a necessitarem de ser internados nos hospitais portugueses - elevando assim este número para 2.298. Note-se que destes 155 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco do que o reportado no último boletim.

Por outro lado, mais 31.579 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, elevando para 2.495.002 o total de recuperados no país desde o início da pandemia.

Há agora 569.728 casos ativos no país, menos 15.485 do que ontem, e as autoridades de saúde têm neste momento 602.483 contactos em vigilância.

A matriz de risco foi atualizada esta sexta-feira e revelou uma acentuada descida da incidência e um consecutivo decréscimo do índice de transmissibilidade, atingindo o valor mais baixo desde finais de setembro. Deste modo, Portugal saiu da zona de risco avermelhada e encontra-se agora na laranja.

A incidência nacional é de 6099,6 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e, quando considerado apenas o território continental, é de 6133,0 casos de infeção. Já o índice de transmissibilidade (RT) é de 0,88, a nível nacional e em Portugal continental.

Como é habitual, a DGS também atualizou o mapa da distribuição geográfica dos casos confirmados. Segundo o boletim, o concelho de Corvo é o único dos 308 concelhos do país que não está no nível máximo de incidência de casos por covid-19. O restante território está pintado a vermelho escuro, ou seja em risco extremo de infeção: com mais de 960 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Consulte aqui o boletim na íntegra.