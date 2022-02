Efemérides de 14 de Fevereiro (2022)

1786 Portugal proibiu há 236 anos (sob D. Maria I e regência de D. João VI) a importação de meias de seda de cor, aparentemente com o fim de proteger a indústria nacional instalada no Norte.

1793 No âmbito da Revolução Francesa, e já sob o domínio da Convenção Nacional instalada em 1792, a França anexou (por expropriação) há 229 anos o Mónaco (que se tornara independente de Génova em 1215, e voltara a sê-lo em 1814, por devolução).

1906 Foi aprovada a Lei da Liberdade de Associação empresarial há 116 anos, no 3º Governo do progressista Luciano de Castro.

1918 A União Soviética adoptou há 104 anos o calendário gregoriano, (regia-se antes pelo juliano).

1931 Em Portugal, o Estado Novo ainda cerca de 1 ano antes de Salazar impôs há 91 anos o condicionamento industrial.

1956 Nikita Krutschov (1894-1971), que sucedera a Estaline como líder soviético em 53 (até ser ele próprio afastado por Brejnev em 64), denunciou há 66 anos a política de crimes de Estaline na conferência do Partido Comunista da URSS (XX Congresso).

1964 O Coro Gulbenkian fez há 58 anos os primeiros ensaios, sob a regência de Olga Violante e Pierre Salzmann, vindo a dar o primeiro concerto em 27 de Maio seguinte.

1984 O texto final da primeira Lei sobre a despenalização do aborto foi aprovado há 38 anos na Assembleia da República, com os votos do PS, PCP, UEDS e MDP.

1989 O escritor britânico de origem indiana Salman Rushdie (n.1947) foi há 33 anos condenado à morte pelo líder iraniano Ayatollah Khomeiny (1902-89, no Poder desde 79) que considerou blasfema a obra Os Versículos Satânicos.

2005 O YouTube foi lançado há 17 anos por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, ex-funcionários da PayPal.

2007 Foi emitido há 15 anos na Horta, Ilha do Faial, Açores, o primeiro Cartão do Cidadão.

2014 O Tribunal Criminal de Lisboa absolveu há 8 anos os 10 arguidos do processo das contrapartidas dos submarinos, e ficámos a saber que só houve corruptores, condenados na Alemanha.

2015 O patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, foi investido cardeal há 7 anos, numa cerimónia na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

2017 O Tribunal Constitucional espanhol anulou há 5 anos a convocatória do referendo sobre a independência da Catalunha – que se viria a verificar organizado pelos independentistas.

2018 Jacob Zuma, da África do Sul, anunciou há 4 anos a demissão da Presidência do País.

2021 O Presidente da Argentina Alberto Fernández decretou há 1 ano 3 dias de luto nacional pela morte nesse dia do ex-Presidente Carlos Menem, aos 90 anos, de una infecção urinária.